Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες το βίντεο με τον ξαφνικό θάνατο Σαουδάραβα διπλωμάτη την ώρα που μιλούσε στη διάσκεψη Αραβίας – Αφρικής στην Αίγυπτο. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στο συνέδριο ήταν και η γυναίκα του.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Σαουδάραβα διπλωμάτη και επιχειρηματία Mohammad Fahad al-Qahtani. Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας που εκφωνούσε για «υποστήριξη των επιτευγμάτων του [αιγύπτιου] προέδρου Abdel Fattah Al-Sisi», τη Δευτέρα, 8 Αυγούστου.

Ο Al-Qahtani, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Al-Salam Holding Company, περιέγραψε τον Abdel Fattah Al-Sisi ως κοσμήτορα της ανθρωπότητας και άνθρωπο της ειρήνης, πριν πέσει στο έδαφος, όπως αναφέρει το arabi21.com.

#Saudi diplomat Mohammad Fahad al-Qahtani died suddenly while speaking at the Arab-African conference in #Egypt. pic.twitter.com/Qk3VL1JD0F