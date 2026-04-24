Δίχρονος έκλεψε την παράσταση στον Λευκό Οίκο ενώ ο Τραμπ μιλούσε, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Τράβις Σμιθ που απέκτησε την ακοή του μετά από θεραπεία
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη μείωση του κόστους στην υγειονομική περίθαλψη, όταν ένας 2χρονος Τράβις Σμιθ που απέκτησε την ακοή του μετά από θεραπεία έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ειδική αναφορά στην περίπτωση του μικρού παιδιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φαρμακευτικής αγωγής που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, συνέβαλε στην αποκατάσταση της ακοής του.

Ο 2χρονος Τράβις Σμιθ, που γεννήθηκε πλήρως κωφός, βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, Σιέρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ. Όπως έγινε γνωστό, έλαβε ειδική θεραπεία σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση, η οποία του επέτρεψε να ακούει.

Η μητέρα του ανέφερε ότι πλέον το παιδί μπορεί να απολαμβάνει μουσική, να χορεύει και να δείχνει ενδιαφέρον για μουσικά όργανα, κάτι που, όπως είπε, της προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Οβάλ Γραφείο, ο μικρός τράβηξε τα βλέμματα όταν άρχισε να κινείται αυθόρμητα στον χώρο. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, ξάπλωσε στο χαλί, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Η φαρμακευτική εταιρεία προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο μετά από συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για μείωση των τιμών συγκεκριμένων φαρμάκων στην αμερικανική αγορά. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ήταν 100% κωφός, αλλά έλαβε αυτή τη θεραπεία και τώρα μπορεί να ακούει τη μητέρα του, Σιέρα, να του λέει “σ’ αγαπώ”».

