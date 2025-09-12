Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει με όρθιες γροθιές ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι

Την ώρα που ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ παραμένει ασύλληπτος με το FBI να έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο ενός υπόπτου, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει προκαλέσει αίσθηση.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με μούσι να πανηγυρίζει και να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού λίγα λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό, αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και προήλθε από τηλεοπτικές μεταδόσεις, δείχνει έναν άνδρα με μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάποδα, να σηκώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης (10.09.2025).

Καταγράφηκε να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα, θυμίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.



Φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός, αναφέρει η New York Post.

Ο άγνωστος άνδρας, με μακριά μαλλιά και γένια, παρέμεινε όρθιος, ενώ άλλοι έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

This guy cheered after Charlie Kirk was assassinated. I have no words left pic.twitter.com/I2nWvTyLKG — Lucy (@TheLucyShow1) September 11, 2025

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού βρισκόταν ο δράστης και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έπεσε στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X, αναρτώντας το βίντεο.

«Αυτός ο τύπος επευφημούσε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δεν έχω λόγια», έγραψε ένας άλλος χρήστης του X. «Πόσο ψυχωτικός πρέπει να είσαι για να πανηγυρίζεις ενώ ο Τσάρλι Κερκ αιμορραγεί και πεθαίνει, ενώ άλλοι ουρλιάζουν και κρύβονται;», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο άνδρας με το μούσι που εμφανίζεται στο βίντεο που έγινε viral, αλλά επέμεινε ότι το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

I promised to talk but only after silence and only to two. I’ve already secured one, the other will come. I wish I could respond to everything coming in, but it’s not possible, so forgive me. There is allot of rage directed at me but I promise you’ll understand when I speak and I… — David (@RtothepowerofX) September 11, 2025

Ο Ντέιβιντ πρόσθεσε ότι βρισκόταν στο ντιμπέιτ ως υποστηρικτής που πρεσβεύει «όλα όσα εκπροσωπούσε ο Τσάρλι».