Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει με όρθιες γροθιές ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι

Ο άνδρας παρέμεινε όρθιος αμέσως μετά τον πυροβολισμό ενώ οι άλλοι είχαν πέσει στο έδαφος - Καταγράφηκε να φωνάζει «USA, USA, USA!» - Δείτε το βίντεο
Άντρας πανηγυρίζει μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Άντρας πανηγυρίζει μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Την ώρα που ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ παραμένει ασύλληπτος με το FBI να έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο ενός υπόπτου, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει προκαλέσει αίσθηση.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με μούσι να πανηγυρίζει και να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού λίγα λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό, αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και προήλθε από τηλεοπτικές μεταδόσεις, δείχνει έναν άνδρα με μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάποδα, να σηκώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης (10.09.2025).

Καταγράφηκε να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα, θυμίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.


Φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός, αναφέρει η New York Post.

Ο άγνωστος άνδρας, με μακριά μαλλιά και γένια, παρέμεινε όρθιος, ενώ άλλοι έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού βρισκόταν ο δράστης και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έπεσε στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X, αναρτώντας το βίντεο.

«Αυτός ο τύπος επευφημούσε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δεν έχω λόγια», έγραψε ένας άλλος χρήστης του X. «Πόσο ψυχωτικός πρέπει να είσαι για να πανηγυρίζεις ενώ ο Τσάρλι Κερκ αιμορραγεί και πεθαίνει, ενώ άλλοι ουρλιάζουν και κρύβονται;», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο άνδρας με το μούσι που εμφανίζεται στο βίντεο που έγινε viral, αλλά επέμεινε ότι το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

Ο Ντέιβιντ πρόσθεσε ότι βρισκόταν στο ντιμπέιτ ως υποστηρικτής που πρεσβεύει «όλα όσα εκπροσωπούσε ο Τσάρλι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εφτασαν τους 51 οι νεκροί από τις ταραχές στο Νεπάλ - Δραπέτευσαν 12.500 φυλακισμένοι και εξακολουθούν να διαφεύγουν
Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών
Ταραχές στο Νεπάλ
Ο Τραμπ δήλωσε έκπληκτος για την καταδίκη Μπολσονάρο - «Είναι καλός άνθρωπος»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ έκπληκτος» για τη βαριά καταδίκη του πρώην συμμάχου του Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος - Η Ουάσιγκτον καταγγέλλει «πολιτικό διωγμό» και απειλεί με αντίποινα
Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο στο σπίτι του 2
Συμπαραγωγή drones και όπλων αλλά και πίεση στον Πούτιν ζήτησε ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ
«Να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Telegram
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskiy
Newsit logo
Newsit logo