Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο στη στέγη κτηρίου – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό στη Γιούτα

Οι αμερικανικές αρχές δημοσίευσαν εικόνες που δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ σε μια στέγη πριν εξαφανιστεί
Το βίντεο που δημοσίευσε το FBI και δείχνει τον δράστη
Το βίντεο που δημοσίευσε το FBI και δείχνει τον δράστη / Πηγή: Χ

Ένας νεαρός ένοπλος, που περιγράφεται ως περίπου 20 με 25 ετών, εξακολουθεί να αναζητείται μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, γνωστού influencer της συντηρητικής δεξιάς στις ΗΠΑ. Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου φαίνεται ο ύποπτος να περπατά στη στέγη του κτηρίου απ’ όπου ερρίφθη η θανατηφόρα σφαίρα, προτού κατέβει και διαφύγει σε δασική περιοχή, όπως μεταδίδει το Sky News. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψε το όπλο του.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν επίσης δημοσιεύσει φωτογραφίες που δείχνουν τον άνδρα να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, μετά τη δολοφονία στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 καταθέσεις, ενώ είκοσι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται στενά στην έρευνα. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον φερόμενο ως δράστη.

Ανθρωποκυνηγητό υπό μεγάλη ένταση

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, ιδρυτής και επικεφαλής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης την ώρα που μιλούσε σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Utah Valley στο Όρεμ. Χτυπήθηκε στον λαιμό από σφαίρα μεγάλου βεληνεκούς και υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Το όπλο, μια ισχυρή καραμπίνα με κλείστρο, βρέθηκε από την αστυνομία και αναλύεται στο εργαστήριο του FBI. Επίσης, έχουν συλλεγεί αποτυπώματα και βιολογικά ίχνη.

Το θύμα, πατέρας δύο παιδιών και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της συντηρητικής νεολαίας υπέρ του κινήματος MAGA. Οι ομιλίες του στα αμερικανικά πανεπιστήμια συγκέντρωναν τακτικά πολυπληθή ακροατήρια.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στη Βιρτζίνια, ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα σύμμαχό του: «Ο Τσάρλι ήταν ένας γίγαντας της γενιάς του, ένας υπερασπιστής της ελευθερίας». Ο Τράμπ ανακοίνωσε ότι θα του απονείμει μεταθανάτια το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη πολιτική τιμητική διάκριση στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το FBI σημειώνει «μεγάλη πρόοδο» για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του φυγά, τον οποίο χαρακτήρισε «ζώο».

