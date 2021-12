Νεκρή βρέθηκε η Άντζελα Κουκάουσκι (Angela Kukawski) μέσα στο αυτοκίνητό της από αστυνομικούς του Λος Άντζελες στις 23 Δεκεμβρίου. Ήταν μάνατζερ στο επάγγελμα και στο πελατολόγιό της είχε τη γνωστή οικογένεια των Καρντάσιαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες, η 55χρονη μάνατζερ των Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της και συνελήφθη ο 49χρονος σύντροφός της, Τζέισον Μπάρκερ (Jason Barker), ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η εξαφάνιση της Κουκάουσκι δηλώθηκε μια μέρα πριν βρεθεί και σύμφωνα με το E! online, η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι που διέμενε με τον σύντροφό της στην περιοχή Sherman Oaks του Λος Άντζελες και μετά η σορός της μεταφέρθηκε με το αυτοκίνητο στην Simi Valley, όπου και τελικά εντοπίστηκε.

Ο 49χρονος σύντροφος της μάνατζερ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και για βασανισμό από την Εισαγγελία του Λος Άντζελες και του επιβλήθηκε εγγύηση 3 εκατ. δολαρίων για την αποφυλάκισή του μέχρι τη δίκη.

Η Άντζελα Κουκάουσκι είχε πολλούς γνωστούς σταρ στο πελατολόγιό της, μια εξ’ αυτών και η Νίκι Μινάζ, η οποία την αποχαιρέτησε με story στο Instagram, γράφοντας ότι «ήταν πραγματικά η καλύτερη» και ότι δεν της άξιζε αυτό.

Nicki Minaj sympathizes with the family of her business manager Angela Kukawski who passed away 🙏🏽💔. pic.twitter.com/I4zCTGNcjR