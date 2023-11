Επεισόδια μικρής διάρκειας ξέσπασαν στο Δουβλίνο μετά την τρομακτική επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (23.11.2023) και τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, οι 3 εκ των οποίων ήταν παιδιά.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την επίθεση με το μαχαίρι, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Δουβλίνου. Παράλληλα, οι πληροφορίες ότι ο δράστης είναι μετανάστης προκάλεσαν επεισόδια από περίπου 50 ακροδεξιούς.

Η ομάδα των ακροδεξιών πέρασε τα οδοφράγματα των Αρχών και άρχισε να φωνάζει «διώξτε τους» ενώ ένας άλλος κλώτσησε και έσπασε τον καθρέφτη ενός περιπολικού της ιρλανδικής αστυνομίας. Ένας άλλος κρατούσε την ιρλανδική σημαία ενώ στις φωτογραφίες του Reuters φαίνονται να είχαν πετάξει και πυροτεχνήματα.

Αμέσως μόλις ξέσπασαν τα επεισόδια στο σημείο που έγιναν τα επεισόδια στο Δουβλίνο, αναπτύχθηκε δύναμη αστυνομικών με κράνη και ασπίδες και οι ταραχές έληξαν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε απόψε ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της τρομοκρατίας, όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

«Ποτέ δεν απέκλεισα κανένα πιθανό κίνητρο για αυτήν την επίθεση. Όπως είπα εξαρχής, εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», δήλωσε ο Ντριου Χάρις. Λίγο νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους ότι η αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι το συμβάν δεν σχετιζόταν με τρομοκρατική ενέργεια.

«Δεν θα κάνω περαιτέρω εικασίες όσον αφορά το τρομοκρατικό κίνητο. Μέχρι να σιγουρευτούμε για ποιο είναι το κίνητρο (του δράστη) θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ο Χάρις.

Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ στο Δουβλίνο και ένα περιπολικό της αστυνομίας πυρπολήθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Στη συνοικία αυτήν, όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι στο Δουβλίνο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας, 13:30 ώρα Ιρλανδίας) στο Δουβλίνο, καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 5 ανθρώπους στην Πλατεία Πάρνελ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην O’Connell Street, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της ιρλανδικής πρωτεύουσας.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένα 5χρονο κορίτσι και ένας 50χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης και να προκάλεσε τα τραύματα στον εαυτό του, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις ιρλανδικές Αρχές. Ο 50χρονος συνελήφθη και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν αναζητεί άλλον ύποπτο.

Επίσης, μια γυναίκα περίπου 30 ετών νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ τα άλλα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν, ένα 5χρονο αγόρι και ένα 6χρονο κορίτσι, υπέστησαν λιγότερο σοβαρά τραύματα. Μάλιστα, το αγόρι πήρε ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Λόγω των γεγονότων τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη με «μοναχικούς λύκους» που πραγματοποιούν χτυπήματα με ισλαμιστικά κίνητρα, οι Αρχές ερευνούσαν την πιθανότητα να ήταν τρομοκρατικό χτύπημα, κάτι που απέρριψαν λίγη ώρα μετά.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο Reuters και περιέγραψε όσα έγιναν: «Είδα ένα παιδί στο έδαφος, ένα κοριτσάκι. Επικρατούσε πλήρες και απόλυτο πανδαιμόνιο, γυναίκες φώναζαν, άνδρες ούρλιαζαν και έκλαιγαν».

