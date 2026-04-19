Κόσμος

Δραματικές προσπάθειες για τη σωτηρία της φάλαινας «Τίμι» στα ρηχά της Βαλτικής – Αβέβαιο το μέλλον της

Η μεγάπτερη φάλαινα περιπλανιέται εδώ και εβδομάδες στα ρηχά στη Βαλτική εξόκειλε στις 23 Μαρτίου και τότε ξεκίνησε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης
Η φάλαινα Τίμ
REUTERS/Annegret Hilse

Συνεχίζει να παραμένει εγκλωβισμένη η μεγάπτερη φάλαινα «Τίμι» η οποία βρίσκεται στα παράλια της Βαλτικής με τις προσπάθειες για την διάσωσή της να έχουν φτάσει τις τέσσερις μέρες. 

Η μεγάπτερη φάλαινα, που βαφτίστηκε «Τίμι», περιπλανιέται εδώ και εβδομάδες στα ρηχά στη Βαλτική εξόκειλε στις 23 Μαρτίου και τότε ξεκίνησε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία έλαβαν μέρος ακόμη και σκαπτικά μηχανήματα. Αφού κατάφεραν να την ξαναρίξουν στο νερό, η φάλαινα βγήκε και πάλι στην ξηρά, σε άλλα σημεία της ακτής. Ειδικοί επέλεξαν να την αφήσουν να επιστρέψει στα ανοιχτά με τις δικές της δυνάμεις. Πλέον όμως είναι πολύ αποδυναμωμένη και ο ρυθμός αναπνοής της έγινε «πολύ ακανόνιστος», είπαν ειδικοί στις αρχές Απριλίου.

Μια ιδιωτική επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε την Πέμπτη, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες απεγκλωβισμού του κήτους. Χθες Σάββατο, διασώστες πέρασαν όλη την ημέρα κοντά στη φάλαινα και μια πλωτή πλατφόρμα μεταφέρθηκε πιο κοντά στην «Τίμι».

Ωστόσο, η μεταφορά της στη Βόρεια Θάλασσα με ρυμουλκό δεν ήταν δυνατή.

 

Η κτηνίατρος Τζανίν Μπαχρ βαν-Γκέμερτ, η οποία συμμετέχει στην προσπάθεια διάσωσης, δήλωσε ότι η επιχείρηση καταγράφει πρόοδο. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη φάλαινα», είπε.

Απέρριψε κριτικές επιστημόνων και ειδικών για αυτή την νέα επιχείρηση διάσωσης. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είδαν αυτή τη φάλαινα. Εμείς την είδαμε επί τόπου».

Επανέλαβε ότι η φάλαινα έχει «πραγματική ευκαιρία» να σωθεί. Επιστήμονες και άλλοι ειδικοί συμφώνησαν πρόσφατα, μετά από μια εκτενή αξιολόγηση, ότι η φάλαινα χρειαζόταν ξεκούραση και ότι περαιτέρω παρεμβάσεις θα προκαλούσαν στο ζώο τεράστια βλάβη.

Την 1η Απριλίου οι γερμανικές αρχές και ειδικοί ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις προσπάθειες διάσωσης της φάλαινας λέγοντας ότι πιθανότατα είναι καταδικασμένη, σε ένα θέμα που έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στη Γερμανία.

Ειδικοί εκτίμησαν τότε ότι το κήτος έχει χάσει την ικανότητα να κινείται στο νερό. Σκοπεύουν, εφόσον πεθάνει, να τη μεταφέρουν στο ωκεανογραφικό μουσείο της περιοχής για νεκροψία-νεκροτομή.

«Αφήστε ήσυχο αυτό το μεγαλειώδες ζώο», είχε πει ειδικός της οργάνωσης Sea Shepard, επιμένοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo