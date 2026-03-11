Κόσμος

Δρέσδη: Βρέθηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 18.000 κάτοικοι έφυγαν προσωρινά από τα σπίτια τους

Η Δρέσδη σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 1945
Ο συμμαχικός βομβαρδισμός της Δρέσδης στη Γερμανία τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο συμμαχικός βομβαρδισμός της Δρέσδης στη Γερμανία τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Περίπου 18.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο κέντρο της Δρέσδης στη Γερμανία όπου ανακαλύφθηκε μία βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε όχθη του ποταμού Έλβα την Τετάρτη (11.03.2026).

Στη διάρκεια της μεγαλύτερης ανάλογης επιχείρησης εκκένωσης που διεξήχθη ποτέ στη Δρέσδη της ανατολικής Γερμανίας, πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν μία βρετανική βόμβα 250 κιλών, που εντοπίστηκε χθες (10.03.2026) κατά τη διάρκεια εργασιών σε γέφυρα – τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει το 2024.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 αστυνομικών, ελικοπτέρου και drone.

Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι σπίτια, καταστήματα, σχολεία, οίκοι ευγηρίας και γραφεία σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου είχαν εκκενωθεί.

Επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων ιστορικά κτίρια της Δρέσδης, όπως το ανάκτορο Τσβίνγκερ και η Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche).

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.

 

Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.

