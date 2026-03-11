Δρέσδη: Βρέθηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 18.000 κάτοικοι έφυγαν προσωρινά από τα σπίτια τους

Περίπου 18.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο κέντρο της Δρέσδης στη Γερμανία όπου ανακαλύφθηκε μία βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε όχθη του ποταμού Έλβα την Τετάρτη (11.03.2026).

Στη διάρκεια της μεγαλύτερης ανάλογης επιχείρησης εκκένωσης που διεξήχθη ποτέ στη Δρέσδη της ανατολικής Γερμανίας, πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν μία βρετανική βόμβα 250 κιλών, που εντοπίστηκε χθες (10.03.2026) κατά τη διάρκεια εργασιών σε γέφυρα – τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει το 2024.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 αστυνομικών, ελικοπτέρου και drone.

Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι σπίτια, καταστήματα, σχολεία, οίκοι ευγηρίας και γραφεία σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου είχαν εκκενωθεί.

Επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων ιστορικά κτίρια της Δρέσδης, όπως το ανάκτορο Τσβίνγκερ και η Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche).

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.

A 550-pound British World War II bomb was successfully defused in Dresden, Germany, on Wednesday, following a massive evacuation of 18,000 residents. The unexploded ordnance was… pic.twitter.com/MbvceFMb9z — Ranked News (@RankedNews) March 11, 2026

Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.