Drone του Ιράν χτύπησε το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι

Ένα ιρανικό drone χτύπησε το βράδυ της Τρίτης (3/3/26) το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις τρομακτικές εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό στην περιοχή που βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις φλόγες να υψώνονται, δημιουργώντας σκηνικό καταστροφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του χτυπήματος στο αμερικανικό προξενείο:

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις εικόνες φαίνεται κόσμος να τρέχει πανικόβλητος. Πολλά βίντεο από το χτύπημα κάνουν το γύρο του κόσμου.

More footage from the U.S consulate in Dubai.



Will likely see official confirmation very soon https://t.co/5tZns4cs23 pic.twitter.com/r7gkmyJKsP — Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

BREAKING: Fire near the U.S. Consulate in Dubai following a reported Iranian drone attack, according to our geolocation team and local sources. pic.twitter.com/xP3LLxxgyY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 3, 2026

Την επίθεση με drone επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας πως όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. «Δυστυχώς ένα drone έπληξε χώρο στάθμευσης δίπλα στο κτίριο του προξενείου και προκάλεσε πυρκαγιά. Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν την Τρίτη (3/3/26) πως έχουν δεχθεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις αφότου το Ιράν ξεκίνησε την εκστρατεία αντιποίνων για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ επιφυλάχθηκε του δικαιώματός του να αμυνθεί.