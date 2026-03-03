Κόσμος

Drone του Ιράν χτύπησε το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι

Από το χτύπημα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με αξιωματούχο
Drone του Ιράν χτύπησε το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι

Ένα ιρανικό drone χτύπησε το βράδυ της Τρίτης (3/3/26) το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις τρομακτικές εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου. 

Πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό στην περιοχή που βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις φλόγες να υψώνονται, δημιουργώντας σκηνικό καταστροφής. 

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του χτυπήματος στο αμερικανικό προξενείο: 

Στις εικόνες φαίνεται κόσμος να τρέχει πανικόβλητος. Πολλά βίντεο από το χτύπημα κάνουν το γύρο του κόσμου. 

Την επίθεση με drone επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας πως όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. «Δυστυχώς ένα drone έπληξε χώρο στάθμευσης δίπλα στο κτίριο του προξενείου και προκάλεσε πυρκαγιά. Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν την Τρίτη (3/3/26) πως έχουν δεχθεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις αφότου το Ιράν ξεκίνησε την εκστρατεία αντιποίνων για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ επιφυλάχθηκε του δικαιώματός του να αμυνθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
144
124
114
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo