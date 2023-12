Στιγμές τρόμου στον αέρα έζησαν οι επιβάτες αλλά και τα μέλη του πληρώματος, σε πτήση της Emirates από την Αυστραλία στο Ντουμπάι, με ένα Airbus Α380.

Το αεροπλάνο έπεσε σε μεγάλες αναταράξεις κατά τις οποίες τουλάχιστον 14 επιβάτες αυτής της πτήσης της Emirates τραυματίστηκαν!

Μπορεί ο κυβερνήτης να είχε προειδοποιήσει για αναταράξεις στο ταξίδι, ωστόσο κανείς από τους επιβάτες δε φανταζόταν αυτά που θα ακολουθούσαν.

Me and @lunars_magic had the worst flight back from Perth to Dubai with @emirates. Geniunelly felt that was the end as we hit the ceiling to ground twice and smashed the ceiling in. Glad to be home. pic.twitter.com/g8zsi61cSk