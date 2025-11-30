Εφιάλτης στην Ιταλία: 24χρονη έπεσε θύμα βιασμού κοντά σε κλαμπ στο κέντρο του Μιλάνο

Μια 24χρονη γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού χθες το βράδυ (29.11.2025) στο δρόμο της Via Crocefisso, λίγο πριν τις 3 π.μ. στο κέντρο του Μιλάνου, στην Ιταλία, κοντά σε ένα κλαμπ.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έφτασε στο σημείο και μετέφερε την νεαρή κοπέλα στην κλινική Mangiagalli στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται το Κέντρο Βοήθειας για Θύματα Σεξουαλικής και Οικογενειακής Βίας (SVSeD). Η 24χρονη δήλωσε στους Καραμπινιέρι ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Παράλληλα, η ασφάλεια του κλαμπ είχε ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα χωρίς ποινικό μητρώο, ο οποίος είχε δεχτεί καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.

Αξιωματικοί από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Επαρχιακής Διοίκησης των Καραμπινιέρων του Μιλάνου έφτασαν στον τόπο του συμβάντος για να διεξαγάγουν έρευνες με σκοπό την αναπαράσταση των γεγονότων.

Ο φερόμενος ως δράστης διαφεύγει μέχρι στιγμής παραμένει ελεύθερος, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις ιταλικές αρχές.