Κόσμος

Εφιάλτης στην Ιταλία: 24χρονη έπεσε θύμα βιασμού κοντά σε κλαμπ στο κέντρο του Μιλάνο

Ένας 22χρονος συνελήφθη από το προσωπικό του κλαμπ ως φερόμενος δράστης, ωστόσο παραμένει ελεύθερος όσο η υπόθεση διερευνάται
istock
istock

Μια 24χρονη γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού χθες το βράδυ (29.11.2025) στο δρόμο της Via Crocefisso, λίγο πριν τις 3 π.μ. στο κέντρο του Μιλάνου, στην Ιταλία, κοντά σε ένα κλαμπ.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έφτασε στο σημείο και μετέφερε την νεαρή κοπέλα στην κλινική Mangiagalli στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται το Κέντρο Βοήθειας για Θύματα Σεξουαλικής και Οικογενειακής Βίας (SVSeD). Η 24χρονη δήλωσε στους Καραμπινιέρι ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Παράλληλα, η ασφάλεια του κλαμπ είχε ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα χωρίς ποινικό μητρώο, ο οποίος είχε δεχτεί καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά.

Αξιωματικοί από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Επαρχιακής Διοίκησης των Καραμπινιέρων του Μιλάνου έφτασαν στον τόπο του συμβάντος για να διεξαγάγουν έρευνες με σκοπό την αναπαράσταση των γεγονότων.

Ο φερόμενος ως δράστης διαφεύγει μέχρι στιγμής παραμένει ελεύθερος, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις ιταλικές αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι συζητήσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία «ήταν παραγωγικές» λένε οι ΗΠΑ αλλά μένει ακόμα δουλειά - «Επιτυχείς» οι συνομιλίες λέει το Κίεβο
Για το «άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία» έκανε λόγο ο Μάρκο Ρούμπιο
Διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πάπας Λέων: «Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η μοναδική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ»
«Είμαστε επίσης φίλοι με το Ισραήλ και επιδιώκουμε να είμαστε μια φωνή διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο πλευρές που ίσως να τις βοηθήσει να πλησιάσουν μία λύση με δικαιοσύνη για όλους» λέει ο πάπας
Πάπας Λέων ΙΔ'
Newsit logo
Newsit logo