Ποιος θα μπορούσε να δώσει καλύτερες συμβουλές από ένα αστροναύτη για το πως να περάσεις χωρίς να τρελαθείς τον εγκλεισμό τις μέρες του κορονοϊού;

Η ένοικος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού Τζέσικα Μέιρ αποφάσισε από εκεί ψηλά στο διάστημα μαζί με τον συνάδελφό της Άντριου Μόργκαν να δώσουν συμβουλές στους «γήινους» για το πως να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους τις μέρες του εγκλεισμού. Ανέβασε λοιπόν ένα βίντεο από το… διάστημα όπου εξηγεί ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι η άσκηση δεν κάνει καλό μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχική υγεία. Και δείχνει πως έχουν δημιουργήσει μόνοι τους αυτοσχέδια μηχανήματα γυμναστικής δίνοντας έτσι ιδέες για όσους δεν μπορούν να πάνε στο γυμναστήριο.

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we’d share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here’s how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj