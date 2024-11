Εγκρίθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο – Το διάγγελμα Νετανιάχου

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να κάνει διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης (26/11/24), λέγοντας ότι η συμφωνία θα περάσει για έγκριση από το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έκανε το διάγγελμα μετά την συνεδρίαση νωρίτερα σήμερα (26.11.2024) του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ με θέμα το αμερικανικό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με την Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε το διάγγελμά του, λέγοντας ότι «δεσμεύομαι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ». «Ο πόλεμος δε θα τελειώσει μέχρι να επιτευχθούν όλοι μας οι στόχοι και επιστρέψουν όλοι οι πολίτες στις βόρειες περιοχές» συμπλήρωσε.

Benjamin Netanyahu is to present a ceasefire deal to his Israeli cabinet.



"The duration of the ceasefire depends on what happens in Lebanon", he says.



