Η SpaceX έγραψε την δική του διαστημική ιστορία και έστω και με την… δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να εκτοξευθεί ο πύραυλος με την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η εκτόξευση του πυραύλου έγινε στις 22.22 ώρα Ελλάδας και έκοψε την ανάσα σε εκατομμύρια κόσμου που παρακολούθησε την προσπάθεια της SpaceX να κατακτήσει το Διάστημα. Αυτή ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που εκκινεί από αμερικανικό έδαφος εδώ και 9 χρόνια.

Μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο που έφθασε χιλιόμετρα μακριά στις ακτές της Φλόριντα, ένας πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας SpaceX του Ελον Μασκ απογειώθηκε στις 15.22 τοπική ώρα (22.22 ώρα Ελλάδος) και τα πρώτα λεπτά της πτήσης εκτυλίχθηκαν χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με την απευθείας αναμετάδοση της αποστολής της NASA.

Ο πρώτος όροφος του πυραύλου αποκολλήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο έπειτα από πτήση δύο λεπτών, καθώς ο πύραυλος πετούσε με ταχύτητα 4000χλμ/ώρα, ενώ ο δεύτερος όροφος εξακολουθούσε να προωθεί την κάψουλα Crew Dragon προς τον προορισμό της, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2