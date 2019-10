Εικόνες αποκάλυψης από τις φωτιές στο Λος Αντζελες

Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και ενισχύεται από τους θυελλώδεις ανέμους. Ήδη στο πέρασμά της έχει καταστρέψει δεκάδες κτίρια στο νότιο τμήμα της Πολιτείας της Καλιφόρνια, όπου περιοχές εκκενώνονται και εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

This Morning The California Report brings you updates on the Saddleridge Fire which has closed 4 freeways, including I-5 north of Los Angeles https://t.co/jQUdxq4xq8 — Alice Woelfle 🐑 (@turfstarwolf) October 11, 2019



Η πυρκαγιά σε έκταση περίπου 16.000 στρεμμάτων, ονομάσθηκε Saddleridge Fire και εκδηλώθηκε αρχικά σε συνοικία στο βόρειο Λος Άντζελες γύρω στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης. Ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν διαταγές για την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Κέντρα φιλοξενίας δημιουργήθηκαν κατεπειγόντως για να στεγασθούν οι άνθρωποι αυτοί.

Οι θερμοί άνεμοι, χαρακτηριστικοί αυτής της Πολιτείας, θα συνεχισθούν να εντείνουν τις επικίνδυνες συνθήκες μέχρι σήμερα το βράδυ, προειδοποίησαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS). Ριπές ανέμου ταχύτητας άνω των 100 χλμ/ώρα είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιές σε δένδρα και γραμμές ηλεκτροδότησης, διευκρίνισαν.

The voracious #SaddleridgeFire is burning in northern LA County, 4600 acres and counting. @LAFD says they can’t yet count how many homes are lost. The #SantaAnaWinds fueling the fire won’t relent until tonight. @nbcbayarea https://t.co/8OVggMl8FR pic.twitter.com/uOTj1M1HPx — Kris Sanchez (@KrisNBC) October 11, 2019

In California, a desperate push to save neighborhoods around LA from a fast moving wildfire. The entire area of Porter Ranch is now one of the many under mandatory evacuation. We’ll have a full report coming up on the @TODAYshow #SaddleridgeFire pic.twitter.com/nZOKEcAJY2 — Gadi Schwartz (@GadiNBC) October 11, 2019

Absolute hellscape headed toward Porter Ranch along Sesnon BLVD. Authorities going house to house urging everyone to evacuate immediately. #SaddleridgeFire #NBCLA pic.twitter.com/qnPE3zvQs6 — Gadi Schwartz (@GadiNBC) October 11, 2019

Εντυπωσιακές εικόνες από φλόγες που απειλούν οδούς και κατοικίες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο περισσότερο από 50 χλμ. ανατολικά του Λος Άντζελες έχει ξεσπάσει άλλη πυρκαγιά. Ένα ελικόπτερο και περισσότεροι από 200 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ο οποίες έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 74 κτίρια.