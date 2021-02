Εικόνες σοκ: Λίντσαραν χριστιανή νοσοκόμα γιατί δεν ήθελε συνάδελφός της να πάρει φακελάκι (pics, vids)

Τον γύρω των social media κάνει τις τελευταίες ώρες η επίθεση που δέχθηκε μια χριστιανή νοσοκόμα στο Πακιστάν αφού μουσουλμάνοι συνάδελφοί της την κατηγόρησαν για βλασφημία. Πλήθος κόσμου όρμισε στην 30χρονη μέσα στο νοσοκομείο όπου εργάζεται στο Καράτσι εδώ και 9 χρόνια.

Η 30χρονη Tabitha Nazir Gill, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, ζήτησε τον λόγο από συνάδελφό της, επειδή πήρε χρήματα από ασθενή. Η 30χρονη αρχινοσοκόμα ενεργοποίησε έναν νόμο που απαγορεύει στο προσωπικό του νοσοκομείου να δέχεται λεφτά από νοσηλευόμενους και την κατηγόρησαν αδίκως για βλασφημία.

Βίντεο από την επίθεση, που δέχθηκε η 30χρονη και ανέβηκε στα social media, δείχνει νοσοκόμες και άλλες γυναίκες την έχουν περικυκλώσει και τη χτυπούν. Άντρες έξω από το νοσοκομείο προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να μπουν μέσα.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρει η DailyMail, υπάρχουν αναφορές ότι στο τέλος το πλήθος την έδεσε, τη βασάνισε και την κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο, πριν τη μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα.

Η αστυνομία αρχικά δεν δέχτηκε τις καταγγελίες εις βάρος της 30χρονης, μετά όμως την επίσκεψη του οργισμένου όχλου στο τμήμα – σύμφωνα με την DailyMail – της απαγγέλθηκαν κατηγορίες…

Christian nurse ‘tied up and tortured by mob at Pakistani hospital after Muslim colleague falsely accused her of blasphemy’ https://t.co/xu5PPvqYUT