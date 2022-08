Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν το Σάββατο (13.08.2022) σε κατάστημα της αλυσίδας IKEA στην Σανγκάη, μόλις ανακοινώθηκε από τις υγειονομικές Αρχές ότι θα πρέπει να μπει άμεσα «λουκέτο» στην περιοχή καθώς εντοπίστηκε στενή επαφή με κρούσμα κορονοϊού.

Η ανακοίνωση έσπειρε τον πανικό σε όσους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στην Σανγκάη και άκουσαν για το άμεσο lockdown της περιοχής λόγω κορονοϊού. Στο κατάστημα της αλυσίδας IKEA ελάχιστοι φαίνεται να διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αυτό αποτυπώνεται στις εικόνες που κάνουν τον γύρο διεθνών ΜΜΕ και των social media.

Βίντεο από το κατάστημα της IKEA στην Σαγκάη δείχνουν ότι πολλοί από τους πελάτες, μετά την ανακοίνωση τρέχουν προς τις εξόδους. Φωνάζουν και σπρώχνουν ο ένας τον άλλον, σε μια προσπάθεια να προλάβουν βγουν από το κτίριο πριν κλείσουν οι πόρτες.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶



Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz