«Είσαι Νεκρός;»: Το viral app που σε ρωτά αν είσαι ζωντανός και χτυπά συναγερμό αν εξαφανιστείς έστω και δύο μέρες

«Are You Dead?» («Είσαι νεκρός;»). Έτσι ονομάζεται μια εφαρμογή που έχει γίνει viral στην Κίνα και η λειτουργία της είναι εξαιρετικά απλή: ο χρήστης καλείται να κάνει check-in κάθε δύο ημέρες, πατώντας ένα μεγάλο κουμπί, για να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά. Αν δεν το κάνει, η εφαρμογή ειδοποιεί αυτόματα την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχει οριστεί, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε τον Μάιο του περασμένου έτους στη Κίνα χωρίς ιδιαίτερη απήχηση. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες σημειώνει εκρηκτική αύξηση στα downloads, κυρίως από νέους ανθρώπους που ζουν μόνοι σε μεγάλες κινεζικές πόλεις. Πρόσφατα μάλιστα αναδείχθηκε ως η επί πληρωμή εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνητικών οργανισμών, έως το 2030 τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην Κίνα ενδέχεται να φτάσουν τα 200 εκατομμύρια, όπως αναφέρει το κρατικό μέσο Global Times. Σε αυτό ακριβώς το κοινό απευθύνεται το app, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «σύντροφος ασφάλειας στη ζωή», απευθυνόμενο σε εργαζόμενους που ζουν μόνοι, φοιτητές μακριά από το σπίτι ή ανθρώπους που έχουν επιλέξει έναν μοναχικό τρόπο ζωής.

Στα κινεζικά social media, αρκετοί χρήστες εξηγούν γιατί θεωρούν την εφαρμογή απαραίτητη, επισημαίνοντας ότι άτομα που ζουν μόνα, είναι εσωστρεφή, αντιμετωπίζουν κατάθλιψη ή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση χρειάζονται ένα τέτοιο «δίχτυ ασφαλείας». Άλλοι εκφράζουν τον φόβο ότι κάποιος μπορεί να πεθάνει μόνος στο σπίτι του χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

«Υπάρχει ο φόβος ότι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν χωρίς να το καταλάβει κανείς, χωρίς κάποιον να καλέσουν για βοήθεια. Καμιά φορά αναρωτιέμαι: αν πέθαινα μόνος, ποιος θα μάζευε το σώμα μου;» είπε ένας άλλος.

Ο Γουίλσον Χου, 38 ετών, που ζει περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του, λέει ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κατέβασε την εφαρμογή. Ο ίδιος εργάζεται στο Πεκίνο και επιστρέφει στο σπίτι του, όπου ζουν η σύζυγος και το παιδί του, δύο φορές την εβδομάδα. Όμως αυτή την περίοδο πρέπει να λείπει για ένα επαγγελματικό πρότζεκτ και συνήθως κοιμάται στον χώρο εργασίας του.

«Ανησυχώ ότι αν μου συνέβαινε κάτι, θα μπορούσα να πεθάνω μόνος στο σπίτι που νοικιάζω και κανείς δεν θα το μάθαινε», είπε. «Γι’ αυτό κατέβασα την εφαρμογή και όρισα τη μητέρα μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης».

Πρόσθεσε επίσης ότι έσπευσε να κατεβάσει την εφαρμογή αμέσως μετά την κυκλοφορία της, επειδή φοβόταν ότι θα απαγορευτεί λόγω του ονόματός της.

Αντιδράσεις για το όνομα της εφαρμογής

Το όνομα της εφαρμογής έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Όπως αναφέρει το BBC, αρκετοί χρήστες το θεωρούν δυσοίωνο και ζητούν να αλλάξει σε κάτι πιο θετικό, όπως «Είσαι καλά;». Η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή, η Moonscape Technologies, αναγνωρίζει την κριτική και εξετάζει το ενδεχόμενο μετονομασίας, αν και παραδέχεται ότι το «πιασάρικο» όνομα συνέβαλε στη δημοφιλία της.

Η εφαρμογή είναι διεθνώς καταχωρημένη ως Demumu και καταγράφει υψηλές θέσεις στις επί πληρωμή εφαρμογές κοινής ωφέλειας σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία και η Ισπανία, πιθανότατα λόγω Κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό.

Αρχικά διατέθηκε δωρεάν, πλέον όμως κοστίζει 8 γουάν (περίπου 1,15 δολάρια). Οι δημιουργοί της – τρία άτομα γεννημένα μετά το 1995 – δηλώνουν ότι ανέπτυξαν την εφαρμογή με ελάχιστο κόστος και πλέον σχεδιάζουν να αντλήσουν κεφάλαια, αποτιμώντας την εταιρεία σε πολλαπλάσια αξία.

Παράλληλα, εξετάζουν την ανάπτυξη νέου προϊόντος ειδικά για ηλικιωμένους, σε μια χώρα όπου πάνω από το 20% του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερη φροντίδα και προστασία των ανθρώπων τρίτης ηλικίας που ζουν μόνοι.