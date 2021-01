Εκκλήσεις Τζόνσον: Σκεφτείτε το δυο φορές πριν βγείτε από το σπίτι

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά την καραντίνα ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Η Βρετανία είναι σε σκληρό lockdown λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του κορονοϊού και ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους πολίτες να το «σκέφτονται δύο φορές» προτού βγουν από τα σπίτια τους.

Παρά την πτωτική τάση που παρατηρείται εδώ και μερικές ημέρες, η Βρετανία (με περισσότερους από 86.000 νεκρούς) καταγράφει σχεδόν 50.000 νέα κρούσματα Covid-19 την ημέρα.

Και οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με πάρκα και παραλίες να έχουν κατακλυστεί από τον κόσμο το Σαββατοκύριακο, προκαλούν φόβους για μια νέα αναζωπύρωση.

«Έχουμε ήδη εμβολιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους επιπλέον σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης και αυτή η σημαντική εθνική προσπάθεια θα επιταχυνθεί. Όμως, εωσότου αυτή η διαδικασία τελειώσει, πρέπει να κρατήσουμε υπό έλεγχο αυτόν τον ιό», λέει ο Μπόρις Τζόνσον, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter.

Think twice before leaving the house this weekend.



Jab by jab we will win this fight.



But for now it's crucial we continue to protect the NHS and save lives by staying home.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/jJstLOUP6Z