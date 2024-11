Εκλογές ΗΠΑ 2024: Η πανηγυρική ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Ντόναλντ Τραμπ με τον νιπτήρα στον Λευκό Οίκο

Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε ο Έλον Μασκ το προβάδισμα που διατηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Έλον Μασκ, θερμός υποστηρικτικής του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία σειρά αναρτήσεων που έκανε στο X (twitter) πανηγυρίζει τη διαφαινόμενη νίκη στις αμερικανικές εκλογές του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου προέδρου.

Σε μία από τις αναρτήσεις, ο Έλον Μασκ φαίνεται να μεταφέρει έναν νεροχύτη στον Λευκό Οίκο με τη φωτογραφία να συνοδεύεται από τη φράση «Let that sink in» (σ.σ.Ας το χωνέψουμε) ο Έλον Μασκ δείχνει τον κινητή των εκλογών.

Πρόκειται για τον νιπτήρα που είχε πάρει στα γραφεία της εταιρείας Twitter όταν την εξαγόρασε.

Της ανάρτησης της φωτογραφίες ακολούθησαν κι άλλα σχόλια του Έλον Μασκ, σημειώνοντας πως ο «λαός της Αμερικής έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μία καθαρή νίκη».

Σε μία άλλη ανάρτηση προμηνύει πως το μέλλον προβλέπεται φανταστικό.

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις του Έλον Μασκ έγιναν πριν ξεκαθαρίσει καν το τοπίο.

Σημειώνεται πως ο Έλον Μασκ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιο βρίσκεται στο μεγάλο πάρτι που έχει στήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο X, φαίνεται ο Έλον Μασκ αγκαλιά με ένα από τα παιδιά να διασκεδάζει δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

