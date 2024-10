Εκλογές ΗΠΑ 2024: Ο «πιο ακριβής οικονομολόγος του κόσμου» προβλέπει τον νικητή

Μόλις επτά ημέρες απομένουν μέχρι την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και η προεκλογική εκστρατεία των Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις κορυφώνεται. Ποιος από τους δύο θα είναι ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου;

Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας για το αποτέλεσμά τους, αλλά και της ανησυχίας για το τι θα ακολουθήσει μετά την 5η Νοεμβρίου αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ ή η Κάμαλα Χάρις.

Ένας ειδικός που έχει χαρακτηριστεί από το πρακτορείο Bloomberg ως «ο πιο ακριβής οικονομολόγος του κόσμου», προβλέπει πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο μεγάλος νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Christophe Barraud, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Market Securities Monaco, είναι γνωστός για τις ακριβείς οικονομικές προβλέψεις του, έχοντας βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης του Bloomberg για 11 από τα τελευταία 12 χρόνια.

Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο Barraud προβλέπει νίκη του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου, η οποία πιστεύει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Ο Barraud είναι αισιόδοξος για την ανάπτυξη της οικονομίας, ανεξάρτητα του ποιος θα κερδίσει, επειδή οι αγορές είναι σήμερα διστακτικές λόγω των εκλογών, καθώς και των καιρικών καταστροφών και των απεργιών των εργαζομένων.

Ωστόσο, λέει ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα το 2024 είναι ένα: Ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει πίσω τον Λευκό Οίκο και οι Ρεπουμπλικάνοι να πάρουν πίσω τη Γερουσία, με μια σκληρή αναμέτρηση για το πάνω χέρι στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο γνωστός οικονομολόγος χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που συνδυάζει οικονομικά, χρηματοοικονομικά και δορυφορικά δεδομένα, καθώς εξωτερικά μοντέλα προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ είναι πιθανό να επιταχυνθεί.

Επικαλείται τις τρέχουσες αβεβαιότητες, οι οποίες έχουν κάνει τις επιχειρήσεις να διστάζουν σε σημαντικές αποφάσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες και προσλήψεις.

Ο Barraud προβλέπει ότι η αμερικανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,7% το 2024, υπερβαίνοντας την εκτίμηση συναίνεσης για 2,6%, και κατά 2,1% το 2025, πάνω από το προβλεπόμενο 1,8%.

Election Prediction: Christophe Barraud has a startling track record.

Bloomberg has ranked the chief economist and strategist at Market Securities Monaco the top US forecaster every year except once since 2012. In the quarterly standings, Barraud clinched the top spot again for… pic.twitter.com/RIWE212TgQ