Εκλογές ΗΠΑ 2024: Σάρα ΜακΜπράιντ, η πρώτη τρανσέξουαλ που εκλέγεται στο Κογκρέσο

Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις των αμερικανικών εκλογών είναι η εκλογή της Σάρα ΜακΜπράιντ, των Δημοκρατικών, το πρώτο τρανσέξουαλ άτομο, που εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η ΜακΜπράιντ φαίνεται να προηγείται στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, την πολιτεία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, με ποσοστό 57,7% έναντι 42,3% του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της Τζον Γουέιλεν. Γίνεται έτσι η πρώτη τρανσέξουαλ γερουσιαστής των ΗΠΑ.

«Ευχαριστώ, Ντέλαγουερ! Εξαιτίας της ψήφου σας και των αξιών σας, είμαι υπερήφανη που θα είμαι το επόμενο μέλος του Κογκρέσου σας» έγραψε στο X (πρώην Twitter).

«Το Ντελαγουέαρ έστειλε δυνατά και ξεκάθαρα το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε μια χώρα που προστατεύει την αναπαραγωγική ελευθερία, που εγγυάται την άδεια επί πληρωμή και την προσιτή φροντίδα των παιδιών για όλες τις οικογένειές μας, που διασφαλίζει ότι η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη είναι διαθέσιμες σε όλους και ότι πρόκειται για μια δημοκρατία που είναι αρκετά μεγάλη για όλους μας», ανέφερε επιπλέον.

