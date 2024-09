Εκλογές ΗΠΑ: Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα «αποθεώνουν» την Κάμαλα Χάρις – «Είδαμε ποιος έχει το πάνω χέρι»

Την στήριξή του για άλλη μια φορά στην Κάμαλα Χάρις μετά το τέλος του debate εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ανάλογη κίνηση και από τη Μισέλ Ομπάμα.

Μιλώντας για την Κάμαλα Χάρις, ο Μπάρακ Ομπάμα τόνισε ότι φάνηκε ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει τη χώρα, αντί να μας διχάσει.

Σε ανάρτησή του στο «X» έγραψε: «Απόψε είδαμε από πρώτο χέρι ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή τη χώρα αντί να μας διχάζει. @KamalaHarrisθα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Ας πιάσουμε δουλειά».

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans. Let’s get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2

Από την πλευρά της η Μισέλ Ομπάμα έκανε επίσης νια ανάρτηση στο «X» γράφοντας ότι η Κάμαλα Χάρις είναι η μόνη σε αυτήν την κούρσα που είναι έτοιμη να γίνει πρόεδρος.

After tonight’s debate there should be no doubt – no room for discussion – @KamalaHarris is the only candidate in this race who is ready to be President.



I am once again urging everyone to roll up their sleeves and DO SOMETHING – phone bank, knock on doors, talk to any and… pic.twitter.com/wEm07dVYkR