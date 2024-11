Εκλογές ΗΠΑ: Οι πρώτες αναρτήσεις από Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ μετά το άνοιγμα της κάλπης

Η Κάμαλα Χάρις έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο X από την στιγμή που άνοιξαν οι κάλπες για τις αμερικανικές εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ πόσταρε ένα βίντεο ενώ πριν από τρεις ώρες είχε ζητήσει από τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν.

Η Κάμαλα Χάρις στην πρώτη της ανάρτηση για τις αμερικανικές εκλογές μια ώρα μετά το άνοιγμα της κάλπης έγραψε: «Αμερική, αυτή είναι η στιγμή να κάνεις τη φωνή σου να ακουστεί». Ο αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ στην δική του πλατφόρμα Truth Social έγραψε πριν από πολλές ώρες: «Ήρθε η ώρα να πάτε να ψηφίσετε έτσι ώστε μαζί να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

Election Day is here. Today, we vote because we love our country and we believe in the promise of America.



Make your voice heard: https://t.co/VbrfuqVy9P