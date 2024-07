Εκλογές στη Γαλλία: Η δημοφιλής τραγουδίστρια Αγιά Νακαμουρά καλεί σε καταψήφιση της ακροδεξιάς

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Αγιά Νακαμουρά απευθύνει κάλεσμα στους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να καταψηφίσουν την ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

Η 29χρονη τραγουδίστρια Αγιά Νακαμουρά, η αποκαλούμενη βασίλισσα της γαλλικής ποπ σκηνής, ζήτησε να καταψηφιστεί η ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία.

«Είμαι σε θέση να ξέρω καλά και να κατανοώ τη θέση του ρατσισμού στη χώρα μας», έγραψε η γεννημένη στο Μαλί τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών «είναι μια σημαντική στιγμή για όλους μας», αναφέρει και υπογραμμίζει:

«Επομένως την Κυριακή (σ.σ. 07.07.2024) θα πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον του μοναδικού άκρου που πρέπει να καταδικαστεί, γιατί υπάρχει μόνο ένα».

Je suis bien placer pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays.



C’est les memes qui ont le seum quand on brille car on a pas finis de briller.



Et oui je suis discrete sur ces sujets, desfois on se sent pas pertinents et assez légitime pour parler et dire les…