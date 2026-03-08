Εκλογές στη Γερμανία: Οι Πράσινοι κερδίζουν στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, σύμφωνα με τα exit polls

Πρώτη δύναμη τους Πράσινους στη Βάδη-Βυρτεμβέργη δίνει το πρώτο exit poll της δημόσιας τηλεόρασης ARD, ενώ ακολουθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) που δεν κατάφερε την ανατροπή στην οποία ήλπιζε. Στους κερδισμένους και η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), η οποία παγιώνει πλέον τη δύναμή της και στα δυτικά κρατίδια, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να καταποντίζεται.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, οι Πράσινοι με τον Τζεμ Έζντεμιρ κερδίζουν τις εκλογές με 32% (-0,6 από τις εκλογές του 2021), με το CDU να ακολουθεί με 29% (+4,9). Η AfD φθάνει στο 17,5% (+7,8) και το SPD σημειώνει με 5,5% (-5,5) το χαμηλότερο ιστορικά αποτέλεσμα του στο κρατίδιο. H Αριστερά και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 4,5% μένoυν για την ώρα εκτός του τοπικού κοινοβουλίου στη Γερμανία.