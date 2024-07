Εκλογές στη Βρετανία: Νέος πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ με σαρωτική νίκη του Εργατικού Κόμματος – Καταποντίστηκε ο Ρίσι Σούνακ

Γυρίζει σελίδα η Βρετανία με το Εργατικό Κόμμα να καταγράφει ιστορική νίκη στις βουλευτικές εκλογές και τον Κιρ Στάρμερ να είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Η νίκη του Εργατικού Κόμματος στις εκλογές στη Βρετανία είναι συντριπτική επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις. Ο Κιρ Στάρμερ θα είναι ο νέος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους Συντηρητικούς, οι οποίοι υπέστησαν μια ομολογουμένως καταστροφική ήττα.

«Απόψε οι άνθρωποι εδώ και σε ολόκληρη τη χώρα μίλησαν και είναι έτοιμοι για την αλλαγή», δήλωσε ο Στάρμερ, μιλώντας μετά τη νίκη για την έδρα του στο κοινοβούλιο. «Η αλλαγή αρχίζει ακριβώς εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εν αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων, το ενιαίο exit poll δίνει στην παράταξη του σερ Κιρ Στάρμερ 410 έδρες (από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου) και στους Συντηρητικούς του Ρίσι Σούνακ μόλις 131 έδρες, οι λιγότερες στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έρχονται τρίτοι με 61 βουλευτές.

Η νίκη των Εργατικών είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε πετύχει το 1997 ο Τόνι Μπλερ.

“People here and around the country have spoken, and they’re ready for change”



