Εκλογές στη Βρετανία: Ο Ντέιβιντ Λάμι είναι ο υπουργός Εξωτερικών του Κιρ Στάρμερ – Απόγονος σκλάβων και φίλος του Ομπάμα

Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Λάμι, μετά τον θρίαμβο των Εργατικών στις εκλογές της Πέμπτης (4.7.24) στη Βρετανία.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, εκ των στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, είναι δικηγόρος, απόγονος σκλάβων και φίλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Γνωστός για την ευθύτητά του, ο 51χρονος Λάμι έχει ήδη δηλώσει ότι η ιστορία των προγόνων του, οι οποίοι ήταν σκλάβοι, μέχρι και τον 19ο αιώνα στη Γουιάνα σε φυτείες ζαχαροκάλαμου, θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του.

«Θα αντιμετωπίσω με απίστευτη σοβαρότητα την ευθύνη ότι θα είμαι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών, απόγονος του δουλεμπορίου», δήλωσε πρόσφατα.

It is the honour of my life to be appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs.



The world faces huge challenges, but we will navigate them with the UK’s enormous strengths.



