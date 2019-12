Εκλογές στη Βρετανία: Πανηγυρίζει και ο Τραμπ για το θρίαμβο του Τζόνσον!

Τα όσα είχαν «σούρει» πολλοί στον Μπόρις Τζόνσον για τα… «κολλητιλίκια» με τον Ντόναλντ Τραμπ, «ανάγκασαν» τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, λίγο πριν από τις εκλογές, να πάρει… αποστάσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όταν λοιπόν πριν από μερικές μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο Λονδίνο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Μπόρις Τζόνσον απέφυγε με κάθε τρόπο (στο μέτρο του δυνατού φυσικά) να φωτογραφηθεί μαζί του. Ήταν δε ένας από τους τρεις ηγέτες που «πιάστηκαν» να… «θάβουν» τον Τραμπ σε «πηγαδάκι» στο Μπάκιγχαμ κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η Βασίλισσα Ελισάβετ στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Αλλά τώρα που οι εκλογές στη Βρετανία έγιναν και ο Μπόρις Τζόνσον θριάμβευσε, αφού τα πρώτα αποτελέσματα δίνουν στους Συντηρητικούς την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για τη μεγάλη νίκη του φίλου του. Άλλωστε, ποτέ δεν έκρυψε ότι (υπο)στηρίζει τον Τζόνσον και το Brexit.

«Φαίνεται σαν μια μεγάλη νίκη για τον Μπόρις στο ΗΒ!», έγραψε ο Τραμπ στο twitter λίγο αφού και τα επίσημα αποτελέσματα, μετά τα exit polls, έδειξαν ότι Τζόνσον και Τόρις σάρωσαν στις βρετανικές εκλογές. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.

Όταν… κατάλαβε ότι η νίκη του Μπόρις Τζόνσον δεν είναι διαφαινόμενη αλλά δεδομένη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και δεύτερο tweet, αποθεωτικό για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

“Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για αυτή τη μεγάλη ΝΙΚΗ! Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ελεύθερες να συνάψουν μια τεράστια, νέα, εμπορική συμφωνία μετά το BREXIT. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε θα μπορούσε να συνάψει με την ΕΕ. Γιόρτασέ το Μπόρις!”, έγραψε ο Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019