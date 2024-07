Εκλογές στη Βρετανία: Σαρωτική αυτοδυναμία των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ δείχνει τo ενιαίο exit poll

Ιστορικές για τη Βρετανία προαναγγέλλονται οι εκλογές της 4ης Ιουλίου, με την επιστροφή των κεντροαριστερών Εργατικών του Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους Συντηρητικούς που γνωρίζουν μία καταστροφική ήττα.

Το ενιαίο exit poll του BBC των χθεσινών εκλογών στη Βρετανία αναφέρει 410 έδρες (από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου) για το Εργατικό Κόμμα και μόλις 131 για το Συντηρητικό.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 61 έδρες, το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ 13 έδρες, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) 10 έδρες και οι Πράσινοι 2 έδρες.

Οι εκτιμήσεις ανακοινώθηκαν μόλις έκλεισαν οι κάλπες στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (04.07.2024) τοπική ώρα (24.00 ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο θα χρειαστεί αναμονή αρκετών ωρών για τα αποτελέσματα, που θα ανακοινώνονται ανά εκλογική περιφέρεια μέχρι νωρίς σήμερα (05.07.2024) το πρωί.

Το exitp poll έδειξε συντριπτική νίκη των Εργατικών με επικεφαλής τον Κιρ Στάρμερ, ίσως ακόμη μεγαλύτερη από αυτή του Τόνι Μπλερ το 1997.

BREAKING: Moment exit poll revealed.



