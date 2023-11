Ο ακροδεξιός αντι-ισλαμιστής αρχηγός του Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) Γκέερτ Βίλντερς είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών στην Ολλανδία με τους Βίκτορ Όρμπαν και Μαρί Λε Πε να σπεύδουν να τον συγχαρούν.

Ο εθνικιστής δεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι κατ’ αυτόν πνέουν «άνεμοι της αλλαγής», μετά τη νίκη της άκρας δεξιάς του Γκέερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη (22.11.2023) στην Ολλανδία.

Το ακροδεξιό, ισλαμοφοβικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) οδεύει σε άνετη νίκη, αναμένεται να καταλάβει 35 έδρες στην επόμενη ολλανδική Βουλή, έναντι 25 της συμμαχίας κεντροαριστεράς-οικολόγων του Φρανς Τίμερμανς και 24 του κεντροδεξιού VVD, υπέδειξε δημοσκόπηση εξόδου του ινστιτούτου Ipsos, αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται πολιτικός σεισμός στη βορειοευρωπαϊκή χώρα που ενδέχεται να γίνει αισθητός σ’ όλη τη Γηραιά Ήπειρο.

«Οι άνεμοι της αλλαγής είναι εδώ», έκρινε ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του συνταγμένη στα αγγλικά στο X (το πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στον Γκέερτ Βίλντερς για τη νίκη του» στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

