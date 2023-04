Nτέρμπι μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, για την προεδρία της Τουρκίας, καταδεικνύει δημοσκόπησης που έγινε εν όψει των εκλογών της 14ης Μαΐου και δημοσιεύτηκε το Σάββατο (29.04.2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Konda, στον πρώτο γύρο των εκλογών κερδίζει οριακά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ποσοστό 43%,, έναντι 42% του Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου και 8% του Μουαρέμ Ιντζέ.

Ωστόσο, στον δεύτερο γύρο έχουμε ανατροπή, με τον Κιλιντσντάρογλου να συγκεντρώνει το 51% και εκλέγεται πρόεδρος, έναντι 49% του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

Πρώτος γύρος

Ερντογάν: 43%

Κιλιτσντάρογλου: 42%

Ιντζέ: 8%

Ογάν: 2%

Δεύτερος γύρος

Κιλιτσντάρογλου: 51%

Ερντογάν: 49%

Turkish pollster Konda’s survey leaked on social media. Poll was conducted on April 15-16. Neck and neck:



• First round:



Erdoğan 43%

Kılıçdaroğlu 42

M. İnce 8

Sinan Oğan 2



•Second round:



Kılıçdaroğlu 51%

Erdoğan 49