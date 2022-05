Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στην Βόρεια Ιρλανδία, εκλογές που αναμένεται να είναι «χαστούκι» για τον Μπόρις Τζόνσον.

Στις εκλογές αυτές αναμένεται να φανεί το πλήγμα που έχει επιφέρει το «partygate» στο Συντηρητικό Κόμμα του Μπόρις Τζόνσον και πρόκειται να είναι αποφασιστικής σημασίας για τη Βόρεια Ιρλανδία όπου το Σιν Φέιν φαίνεται ότι θα σημειώσει ιστορική νίκη.

Θα κριθεί η τύχη χιλιάδων εδρών στα τοπικά συμβούλια της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας και θα δώσουν την ευκαιρία στους ψηφοφόρους της Βόρειας Ιρλανδίας να εκφραστούν στις κάλπες για πρώτη φορά έπειτα από τις αποκαλύψεις για τα πάρτι που διοργανώθηκαν στη Ντάουνινγκ Στριτ στη διάρκεια των lockdown.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι άσχημο για το Συντηρητικό Κόμμα κάποιοι βουλευτές του ενδέχεται να αποσύρουν τη στήριξή τους από τον Τζόνσον, ο οποίος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στην εξουσία παρά το γεγονός ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο για τα πάρτι αυτά, ένα πρωτόγνωρο γεγονός για έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό.

