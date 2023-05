Εκατοντάδες οπαδοί του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν βρεθεί μέσα στην Αγία Σοφία και πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη στις εκλογές στην Τουρκία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πέτυχε θριαμβευτική νίκη επί του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και οπαδοί του έχουν βγει στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και σε άλλες μεγάλες πόλεις στην Τουρκία.

Το βίντεο από τους πανηγυρισμούς μέσα στην Αγία Σοφία κάνει τον γύρο του κόσμου καθώς και από τις υπόλοιπες περιοχές της Τουρκίας.

Χιλιάδες οπαδοί του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν βγει σε όλους τους δρόμους της Τουρκίας για να πανηγυρίσουν την μεγάλη νίκη του τούρκου προέδρου που θα μείνει στο τιμόνι της χώρας για ακόμη πέντε χρόνια.

