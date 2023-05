Ανοιχτές παραμένουν οι κάλπες στην Τουρκία για τον δεύτερο γύρο των εκλογών, ενώ χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν στα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας του.

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα από την σημερινή εκλογική διαδικασία. Σε εκλογικό τμήμα της Τουρκίας ψηφοφόρος επέλεξε να ψηφίσει ντυμένος με παραδοσιακή στολή και συνοδευόμενος από τον… παπαγάλο του.

Σε άλλο εκλογικό κέντρο κάποιος αποφάσισε να ντυθεί Ρούντολφ το ελαφάκι… Φορώντας μια ολόσωμη στολή ελαφιού αλλά και μία τεράστια μάσκα έριξε τη δική του ψήφο.

Πανικός σημειώθηκε σε εκλογικό τμήμα της Τουρκίας όταν ένας απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνιση του. Ο λόγος για ένα ποντίκι που μπήκε στο εκλογικό τμήμα και ο κόσμος άρχισε να φωνάζει και να ανεβαίνει στα θρανία.

Poor rat didn’t have a great day at the polling station today #Turkey pic.twitter.com/cIFGibIVay