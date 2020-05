Ο Μπόρις Τζόνσον δεν θέλει να ακούει κουβέντα για τον σύμβουλό του Ντομινίκ Κάμινγκς. Ούτε στην τηλεόραση. Και όπου μπορεί να βάλει το χεράκι του το βάζει. Έτσι, η κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής Newsnight του BBC, Emily Maitlis δεν παρουσίασε την εκπομπή της χθες το βράδυ και την θέση της πήρε άλλη δημοσιογράφος.

Οι ανώτεροί της την επέπληξαν και την «έκοψαν» για όσα είπε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τζόνσον όσον αφορά στην κάλυψη που παρείχε στον σύμβουλο του πρωθυπουργού, Ντομινίκ Κάμινγκς.

Οι διευθυντές ειδήσεων ισχυρίστηκαν ότι η κεντρική παρουσιάστρια του BBC2 δεν τήρησε την δεοντολογία με τα σχόλια που έκανε το βράδυ της Τρίτης. Έτσι, στην θέση της τοποθετήθηκε η ρεπόρτερ Katie Razzall.

Η ίδια τουίταρε ευχαριστώντας όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης που της έστειλαν.

Been overwhelmed by all the kindness, messages – and support on here – and I’ve probably missed much of it. A big thank you from us all at #newsnight