Εκπληκτικό! Πώς κατασκευάστηκε το… θεριό που μεταφέρει τον Πούτιν! video

Как создавался AURUS

Наглядно о том, как создавался AURUS! Задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. Исполнителем был определен ФГУП НАМИ. Получился масштабный и амбициозный проект. Создана не просто новая российская машина, – созданы мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей. Проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома и организовать межотраслевое научное, техническое и производственное взаимодействие для выведения российской автомобильной промышленности на лидирующие мировые позиции. В рамках реализации проекта были собраны лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии, а также оборудование. Автомобили бренда построены на абсолютно новой Единой модульной платформе. Использование принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. В ходе реализации проекта была разработана линейка мощных двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором. Все автомобили данной линейки – впервые в истории российского автопрома – гибридные. Спустя чуть меньше чем полгода после мировой премьеры Аурус уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания – журнала Autocar.Автомобили AurusRussia используют Президент России Владимир Путин и глава Правительства России Дмитрий Медведев. Ведутся работы по серийному производству машин. На базе ПАО «СОЛЛЕРС» будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год. #aurus #ЕМП #НАМИ #производство #технологии #разработки #автопром #сделановроссии #кортеж #компетенции

Gepostet von Министерство промышленности и торговли Российской Федерации am Dienstag, 22. Januar 2019