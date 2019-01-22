Εκπληκτικό! Πώς κατασκευάστηκε το… θεριό που μεταφέρει τον Πούτιν! video
Το βιντεοκλίπ του ρωσικού υπουργείου με τίτλο «Πώς δημιουργήθηκε η Aurus» αναρτήθηκε στο κανάλι youtube του υπουργείου και δείχνει τον… μικρό στρατό που εργάστηκε για να μεταφέρεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με… πολυτέλεια και φυσικά με ασφάλεια!
Όπως επισημαίνεται, ο στόχος για την δημιουργία μια γραμμής παραγωγής αυτοκινήτων πάνω σε μια ενιαία πλατφόρμα τέθηκε το 2013. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί όχι απλώς ένα νέο αυτοκίνητο, «αλλά οι υποδομές για την παραγωγή ασφαλών αυτοκινήτων».
Πρώτος επιβάτης της λιμουζίνας Aurus ήταν ο Ρώσος πρόεδρος Βαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος την οδήγησε για να μεταβεί στην τελετή της ορκωμοσίας του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Μαΐου του 2018. Ο πρόεδρος Πούτιν έκτοτε χρησιμοποιεί συστηματικά την λιμουζίνα.
Στις 15 Ιανυαρίου ο εκπρόσωπος τύπου της ρωσικής κυβέρνησης Όλεγκ Όσιποφ ανακοίνωσε ότι η λιμουζίνα Aurus θα είναι το κύριο αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μενβέντεφ.
Τον Δεκέμβριο του 2018 ο Ρώσος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Ντενίς Μαντούροφ σε συνέντευξη του στο πρακτορείο TASS είχε ανακοινώσει ότι η μαζική παραγωγή των αυτοκινήτων Aurus θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2020.
Το όνομα Aurus προέρχεται από το λατινικό aurum που σημαίνει χρυσός.
Δείτε πώς φτιάχτηκε το “κτήνος” του Πούτιν!
Наглядно о том, как создавался AURUS! Задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. Исполнителем был определен ФГУП НАМИ. Получился масштабный и амбициозный проект. Создана не просто новая российская машина, – созданы мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей. Проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома и организовать межотраслевое научное, техническое и производственное взаимодействие для выведения российской автомобильной промышленности на лидирующие мировые позиции. В рамках реализации проекта были собраны лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии, а также оборудование. Автомобили бренда построены на абсолютно новой Единой модульной платформе. Использование принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. В ходе реализации проекта была разработана линейка мощных двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором. Все автомобили данной линейки – впервые в истории российского автопрома – гибридные. Спустя чуть меньше чем полгода после мировой премьеры Аурус уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания – журнала Autocar.Автомобили AurusRussia используют Президент России Владимир Путин и глава Правительства России Дмитрий Медведев. Ведутся работы по серийному производству машин. На базе ПАО «СОЛЛЕРС» будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год. #aurus #ЕМП #НАМИ #производство #технологии #разработки #автопром #сделановроссии #кортеж #компетенции
Gepostet von Министерство промышленности и торговли Российской Федерации am Dienstag, 22. Januar 2019
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ