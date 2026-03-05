Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι και ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ

Σε συναγερμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή με τον πόλεμo του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν να βρίσκεται στο τέλος της 6ης ημέρας. Στα κόκκινα βρίσκονται και χώρες που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τον πόλεμο, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις επιθέσεις να σπέρνουν τον τρόμο σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Οι ιρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με καμικάζι drones στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το βράδυ της Πέμπτης 05.03.2026.

Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση και στη Βηρυτό του Λιβάνου όπου περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τη γνωστή μαρίνα Yas Marina στο Αμπού Ντάμπι. Οι εικόνες καταγράφηκαν την ώρα που το Ιράν φέρεται να εξαπολύει νέα κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης και της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Missiles and air defence activity has been seen above the skyscrapers in Abu Dhabi.



Authorities said six people were injured by falling debris from projectiles and drones that were intercepted by air defence systems.

Al Jazeera pic.twitter.com/EzyCKiKGjG — Naveed Khan Yousafzai (@naveedkhnn) March 5, 2026

Loud explosions reported in Abu Dhabi. pic.twitter.com/BrVPQOhDNH — PPN – PulsePoint News (@wogoa1) March 5, 2026

Missile attack on industrial zone in Yas Marina, Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/4oJYE0qhHB — Syed Kamal Hussain Shah (@shahsabg) March 5, 2026

Ιρανικά αντίποινα και στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πριν από λίγο εντοπίστηκε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ.

Τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε λειτουργία για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε προειδοποιητική ειδοποίηση απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν υπευθυνότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες, καθώς αυτές σώζουν ζωές.

İran’ın İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzeler, Kudüs ve Hayfa semalarında görüntülendi https://t.co/Iwygz8C8EP pic.twitter.com/pGBuK236la — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

Με την ενεργοποίηση της ειδοποίησης, πρέπει να κατευθυνθούν σε προστατευμένους χώρους και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεότερη ανακοίνωση.

Η έξοδος από τον προστατευμένο χώρο θα επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή οδηγία, οι πολίτες καλούνται να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.