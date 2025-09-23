Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο στη Νορβηγία

Συναγερμός έχει σημάνει στο Όσλο μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Η αστυνομία στη Νορβηγία αναφέρει πως μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο.

Η έκρηξη συνέβη κοντά στο Parkveien γύρω στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα την περιοχή και προειδοποίησε τους κατοίκους να μείνουν μακριά λόγω της παρουσίας εκρηκτικών υλών κοντά στο Parkveien, προτρέποντάς τους να είναι προσεκτικοί καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m September 23, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο στο κέντρο του Όσλο, με ένοπλους αστυνομικούς να κλείνουν δρόμους και πυροσβέστες σε ετοιμότητα. Αρκετά αστυνομικά ελικόπτερα έχουν επίσης αποσταλεί στο σημείο του συμβάντος.

BREAKING

Norway: Suspected failed terror attack near the synagogue in Oslo. A loud explosion was reported, and grenades along with other explosives were observed. pic.twitter.com/tXN3byaFHK — On Elpeleg (@onelpeleg) September 23, 2025

Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα.

Το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Explosion reported in Oslo, Norway, origin unknown but tram is being evacuated and perimiter set up! #Norway #explosion pic.twitter.com/57Gmw48GRv — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) September 23, 2025

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο έστειλε τρία οχήματα για να βοηθήσει την αστυνομία στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Arvid Nordstrand στο κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

#BREAKING



An unexploded grenade is seen in the streets of Oslo, Norway.



An alert has been sent out to residents to stay indoors. pic.twitter.com/ECBbX9VygP — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) September 23, 2025

Η αστυνομία έχει επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή καθώς η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Footage showcasing the controlled detonation of the hand grenade in Pilestredet, Oslo. pic.twitter.com/42gTHLw2dz — WarFront Witness (@WarFrontWitness) September 23, 2025

Το Pilestredet βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο, κοντά σε πολλά κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Στους κατοίκους της περιοχής έχει συστηθεί να μείνουν μακριά από τα παράθυρα και να αποφύγουν να επισκεφθούν την περιοχή. Τα τραμ της περιοχής έχουν εκκενωθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκτυο τραμ σε ολόκληρη την πόλη έχει διακοπεί.