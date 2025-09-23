Κόσμος

Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο στη Νορβηγία

Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
Όσλο
χειρομβοβίδα στο Όσλο / X

Συναγερμός έχει σημάνει στο Όσλο μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. 

Η αστυνομία στη Νορβηγία αναφέρει πως μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο.

Η έκρηξη συνέβη κοντά στο Parkveien γύρω στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. 

Η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα την περιοχή και προειδοποίησε τους κατοίκους να μείνουν μακριά λόγω της παρουσίας εκρηκτικών υλών κοντά στο Parkveien, προτρέποντάς τους να είναι προσεκτικοί καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο στο κέντρο του Όσλο, με ένοπλους αστυνομικούς να κλείνουν δρόμους και πυροσβέστες σε ετοιμότητα. Αρκετά αστυνομικά ελικόπτερα έχουν επίσης αποσταλεί στο σημείο του συμβάντος.

Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα.

Το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο έστειλε τρία οχήματα για να βοηθήσει την αστυνομία στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Arvid Nordstrand στο κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η αστυνομία έχει επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή καθώς η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Το Pilestredet βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο, κοντά σε πολλά κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Στους κατοίκους της περιοχής έχει συστηθεί να μείνουν μακριά από τα παράθυρα και να αποφύγουν να επισκεφθούν την περιοχή. Τα τραμ της περιοχής έχουν εκκενωθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκτυο τραμ σε ολόκληρη την πόλη έχει διακοπεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Καμία συμφωνία με την Ευρώπη – Ορατός ο κίνδυνος νέων κυρώσεων
Στον ΟΗΕ, το Ιράν και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς όμως να υπάρξει συμβιβασμός – Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
Συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Νέα Υόρκη
Η NASA σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια
Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972
Το Artemis II 1
Παλαιστινιακό κράτος: Συγκεντρώσεις στη Δυτική Όχθη για τις διεθνείς αναγνωρίσεις
Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για να γιορτάσουν το κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους, σε ένα κλίμα ανάμικτης χαράς και πικρίας
Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των δυτικών χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος
Newsit logo
Newsit logo