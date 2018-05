Έκρηξη με δεκάδες τραυματίες στο Βόρειο Λονδίνο

Σύμφωνα με το BBC τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίσθηκαν ελαφρά από έκρηξη που έγινε κατά την διάρκεια εβραϊκής γιορτής στο Στάμφορντ Χιλ. Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε όταν κάποιος έριξε καύσιμο στην φωτιά. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε από ένα κινητό που κάποιος έριξε στην φωτιά.

Μετά την έκρηξη ακολούθησε πανικός. Κάποιοι από τους τραυματίες, είχαν εγκαύματα στο πρόσωπο αλλά ευτυχώς όχι σοβαρά.

Up to 30 people are injured including many children ‘after mobile phones thrown onto a bonfire’ during a Jewish celebration in north London explode causing huge fireball. Emergency services said dozens of people were injured as a result of the blast . pic.twitter.com/g04q52o3I6

— Daily Hurriyat (@HurriyatPk) May 3, 2018