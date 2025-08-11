Έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel Clairton στην Πενσυλβάνια με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένας έχασε τη ζωή του σε έκρηξη στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (11.08.2025), μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό αλλά δύο αγνοούμενους από την έκρηξη στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα (6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

#BREAKING: The explosion at U.S. Steel’s Clairton Coke Works in Pennsylvania has been escalated to a Level 3 Mass Casualty Incident.



Multiple victims are reported, helicopters have been deployed for evacuation, and heavy smoke is billowing from the site. Significant structural… pic.twitter.com/df1I4SiWAP — upuknews (@upuknews1) August 11, 2025

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική Κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.