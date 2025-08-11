Κόσμος

Έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel Clairton στην Πενσυλβάνια με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους

Οι τοπικές αρχές έχουν στείλει στο σημείο ειδικούς που παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα
Έκρηξη στην Πενσυλβάνια
πηγή Χ

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένας έχασε τη ζωή του σε έκρηξη στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (11.08.2025), μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Οι νεότερες πληροφορίες  κάνουν λόγο για έναν νεκρό αλλά δύο αγνοούμενους από την έκρηξη στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα (6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας).

Το Υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

 

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική Κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.

