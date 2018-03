Έκρηξη στο Μανχάταν – Αναφορές για έναν τραυματία

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής και η αστυνομία.

Εκπρόσωπος των αρχών ανέφερε πως έγινε μια μικρή έκρηξη σε φρεάτιο στην Nassau Street και υποστήριξε πως δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες. Το NBC New York μεταδίδει πως υπάρχει ένας τραυματίας.

«Είμαι στο οικονομικό κέντρο του Μανχάταν και μόλις ακούσαμε έναν πολύ δυνατό ήχο, παρόμοιο με έκρηξη πριν από δύο λεπτά», σημείωσε χρήστης στο Twitter.

