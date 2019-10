Έκρηξη στο Oktoberfest στην Καλιφόρνια! Δεκάδες τραυματίες – Video

Πανικός προκλήθηκε στο Oktoberfest, στην Καλιφόρνια, το βράδυ του Σαββάτου (05.10.2019), όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά, ύστερα από έκρηξη. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ η έκρηξη προκλήθηκε από κολόνα ηλεκτρισμού, ενώ άλλα αναφέρουν πως προκλήθηκε από μετασχηματιστή.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο στα social media για τρεις συνεχόμενες εκρήξεις.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν, και τουλάχιστον 30 παρευρισκόμενοι στο μεγάλο φεστιβάλ Oktioberfest.

three huge explosions at Oktoberfest in Huntington Beach…everyone evacuated from what we saw but I hope everyone is okay pic.twitter.com/7diejAFur0

— Lana Del Lae (@LaetansX) October 6, 2019