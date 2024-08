Έξαλλη η Σελίν Ντιον με τον Ντόναλντ Τραμπ: Χρησιμοποίησε το τραγούδι του «Τιτανικού» σε προεκλογική εκδήλωση

Οι συνεργάτες της Σελίν Ντιον κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «μη εξουσιοδοτημένη» χρήση αποσπάσματος μιας από τις επιτυχίες της, σε εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας του.

Το τραγούδι της Σελόν Ντιον, «My Heart Will Go On» – το οποίο έγινε γνωστό από την κινηματογραφική επιτυψία του 1997 «Τιτανικός» – ακούστηκε πριν ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιστεί στη σκηνή σε συγκέντρωση στο Μπόζμαν της Μοντάνα την Παρασκευή (09.08.2024).

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η ομάδα της Dion δήλωσε ότι η ίδια δεν «ενέκρινε» τη χρήση του τραγουδιού, προσθέτοντας: «Αλήθεια, αυτό το τραγούδι;»

Καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ο Neil Young, οι Queen και οι Rolling Stones έχουν διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν για τη χρήση τραγουδιών τους από τον Trump σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

«Σήμερα, η ομάδα διαχείρισης της Celine Dion και η δισκογραφική της εταιρεία, Sony Music Entertainment Canada Inc, έλαβαν γνώση της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του βίντεο, της ηχογράφησης, της μουσικής εκτέλεσης και της εικόνας της Celine Dion που τραγουδά το My Heart Will Go On σε προεκλογική συγκέντρωση του Donald Trump / JD Vance στη Μοντάνα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση και η Celine Dion δεν εγκρίνει αυτή ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση. Και αλήθεια, αυτό το τραγούδι;», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το «My Heart Will Go On» είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της νικήτριας πέντε φορές με Grammy Dion.

Η βραβευμένη με Όσκαρ μπαλάντα περιλαμβανόταν στο soundtrack του μπλοκμπάστερ «Τιτανικός» του 1997, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ . Η Dion επέστρεψε θριαμβευτικά στα live κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.