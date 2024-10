Έξαλλος ο Πούτιν με δημοσιογράφο του BBC και την ερώτηση για την Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθηκε ανεπιτυχώς να κρύψει τον θυμό του όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο τέλος της συνόδου των BRICS δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφο του BBC για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, έδωσε στον δημοσιογράφο του BBC Στιβ Ρόζενμπεργκ τον λόγο για την τελευταία ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρώσος ηγέτης μετά τη σύνοδο των BRICS, στο Καζάν.

«Για την τελευταία ερώτηση της ημέρας θα ήθελα να δώσω το λόγο στο BBC… Ένας σπάνιος καλεσμένος αυτές τις μέρες, ο Στιβ Ρόζενμπεργκ», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τότε ο Βρετανός δημοσιογράφος σηκώθηκε όρθιος, πήγε στο μικρόφωνο και με ψυχραιμία είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές των ΒRICS, δηλαδή τη δικαιοσύνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια και έναν δίκαιο κόσμο.

«Πώς ταιριάζουν όλα αυτά με τις ενέργειές σας τα τελευταία δυόμισι χρόνια; Η εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Πού είναι η δικαιοσύνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια;» ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Όση ώρα τον άκουγε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κρατούσε σημειώσεις και στην απάντησή του κατηγόρησε για τα πάντα τη Δύση.

«Είναι δίκαιο ότι επί χρόνια μας έλεγαν ψέματα ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ ανατολικά και τελικά δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους; Τους είπαμε μην το κάνετε, παραβιάζει την ασφάλειά μας η επέκταση του ΝΑΤΟ. Είναι δίκαιο αυτό; Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό, κάτι που θέλουμε να το αλλάξουμε και θα το πετύχουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρώσος ηγέτης.

My first opportunity to ask Vladimir Putin a question since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. It came at the end of the BRICS summit in Kazan. Producer @LizaShuvalova pic.twitter.com/4kRBtL4XGO