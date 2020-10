Έξαλλος ο Τραμπ με τον προσωπάρχη του – Τον αναστάτωσε η “διαρροή” για την κατάσταση της υγείας του!

Με “θηρίο στο κλουβί” μοιάζει ο Τραμπ, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ, αφού προσβλήθηκε από κορονοϊό.

Μία από τις αιτίες που τον εξόργισε είναι ο ίδιος ο προσωπάρχης του -και “σκιά” του Προέδρου, Μαρκ Μέντοους. Κι αυτό γιατί όπως ανέφεραν τόσο οι New York Times, όσο και το Associated Press, αυτός ήταν η “πηγή με γνώση της κατάστασης” που διέρρευσε χθες ότι ο Τραμπ παρουσίασε “ανησυχητικά” συμπτώματα την Παρασκευή, πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου είπαν στο CNN πως ο Τραμπ “αναστατώθηκε ιδιαίτερα” όταν άκουσε να δημοσιοποιούνται τα νέα για την υγεία του, χαρακτηρίζοντας “υπερβολικές” τις περιγραφές, που τελικά αποδόθηκαν στον προσωπάρχη του.

Σε αυτό τον εκνευρισμό του Προέδρου των ΗΠΑ αποδίδεται και η “ομοβροντία” εμφανίσεων του Τραμπ, είτε με το βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον Λευκό Οίκο από την “προεδρική σουΐτα” του νοσοκομείου, είτε με τις αναρτήσεις του στο Twitter.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI