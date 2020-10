Ντόναλντ Τραμπ: Πρόεδρος σε δοκιμασία – Η χλιδάτη σουίτα και τα αστειάκια με τη Μελάνια

Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του τρίτου ηγέτη που μολύνεται από κορονοϊό μετά τους Τζόνσον και Μπολσονάρο, είναι ένα πραγματικό θρίλερ. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρατεύει την επικοινωνία για να πείσει τους πάντες πως δεν είναι ένας πρόεδρος ανήμπορος. Πως παρά το γεγονός πως κόλλησε κορονοϊό και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, εκείνος έχει ηθικό ακμαιότατο και δουλεύει πως και στο Οβάλ Γραφείο.

Όχι μόνο ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ να δουλεύει μέσα από το νοσοκομείο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην προεδρική σουίτα του στρατιωτικού νοσοκομείου Γουόλτερ Ριντ. Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που νοσηλεύεται εκεί.

Η προεδρική σουίτα του στρατιωτικού νοσοκομείου Γουόλτερ Ριντ έχει «φιλοξενήσει» τον Ρόναλντ Ρίγκαν που πήγε στο… νοσοκομείο των προέδρων για εγχείρηση, τον Ρίτσαρντ Νίξον που νοσηλεύτηκε με πνευμονία. Εκεί μεταφέρθηκε η σορός του Τζον Κένεντι το 1963 μετά τον πυροβολισμό του στο Ντάλας.

Δεν θα μπορούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μείνει σε ένα οποιοδήποτε δωμάτιο ενός νοσοκομείου άλλωστε. Η προεδρική σουίτα όπου νοσηλεύεται ο Ντόναλντ Τραμπ έχει έξι δωμάτια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο και τραπεζαρία με κρυστάλλινο πολυέλαιο!

