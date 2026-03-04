Έκτακτες οδηγίες στη Κύπρο: Στις 7 μ.μ. έρχεται SMS σε όλα τα κινητά – Πέντε μέτρα αυτοπροστασίας

Σύστημα αποστολής μηνυμάτων SMS προς όλους τους πολίτες της Κύπρου εγκαινιάζει η Κυβέρνηση και προβαίνει σε δοκιμαστική αποστολή μηνυμάτων στις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026).

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.



«Σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο».