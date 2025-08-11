Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει την Τετάρτη (13.08.2025) σε έκτακτη εικονική σύνοδο με τους κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Η συνάντηση πραγματοποιείται δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Politico, οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επικεντρωθούν στην άσκηση πίεσης προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταληφθεί, στις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και στον καθορισμό της σειράς των πιθανών διαπραγματεύσεων ειρήνης.

Απαραίτητος όρος: η κατάπαυση του πυρός

Ο Μερτς και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν ότι η Ρωσία πρέπει πρώτα να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για ανταλλαγή εδαφών. Ζητούν επίσης κάθε συμφωνία να εγκριθεί από το Κίεβο και να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, ώστε να αποφευχθεί νέα επίθεση.

Ο Γερμανός καγκελάριος, που μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, πιέζει για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τον τραπεζικό τομέα και τους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε να συζητούνται ή να αποφασίζονται εδαφικά ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων και των Ουκρανών», δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, προσθέτοντας: «Ο Πούτιν δρα μόνο υπό πίεση».

Τρεις φάσεις συζητήσεων

Το πρόγραμμα της Τετάρτης προβλέπει στις 14:00 (ώρα Γερμανίας) την πρώτη ώρα συζητήσεων με τη συμμετοχή ηγετών από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πολωνία, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ζελένσκι και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στις 15:00 θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση με τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζ. Ντι. Βανς, τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τέλος, στις 16:30, η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» για στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, με επικεφαλής τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, θα συνεδριάσει από κοινού.