Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε «βάσιμους λόγους» για να συμπεράνει ότι η πυραυλική επίθεση εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκαν 59 άνθρωποι σε μια καφετέρια στο ουκρανικό χωριό Χρόζα πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν σε μια έκθεση που βασίζεται σε στοιχεία που συνέλεξαν δύο αποστολές στην Χρόζα από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), τα μέλη των οποίων πήραν συνεντεύξεις από 35 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ντόπιοι κάτοικοι, μάρτυρες, δύο επιζήσαντες, ιατρικό προσωπικό και υπάλληλοι νεκροτομείου.

Η Λιζ Τρόσελ, εκπρόσωπος Τύπου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Γενεύη είπε ότι «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστέψουμε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις».

«Δεν υπήρξαν ενδείξεις παρουσίας στρατιωτικού προσωπικού ή κάποιων άλλων νόμιμων στρατιωτικών στόχων στο καφέ ή στον παρακείμενο χώρο τη στιγμή της επίθεσης», πρόσθεσε η ίδια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είτε δεν έκαναν ό,τι ήταν εφικτό για να εξακριβώσουν ότι ο στόχος που επρόκειτο να προσβληθεί ήταν στρατιωτικός στόχος και όχι άμαχοι ή μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είτε στόχευσαν σκόπιμα αμάχους ή μη στρατιωτικά αντικείμενα», αναφέρει η έκθεση του OHCHR.

«Οποιοδήποτε από τα δύο σενάρια θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε η Τρόσελ.

